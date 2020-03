publié le 29/03/2020 à 14:17

Que va faire le gouvernement de sa réforme des allocations chômage et des indemnités chômage ? Une réforme qui date de début novembre et un deuxième volet était prévu au 1er avril. Dans la première partie, il était prévu un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs mis en place depuis novembre dernier. Cette partie-là est toujours en pratique. Il faut par exemple avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers pour bénéficier du chômage alors qu'on a pas changé.

"On fait deux choses. La première, c'est effectivement la réforme qui devait arriver le 1er avril est repoussée au 1er septembre, annonce la ministre du Travail. Dans les ordonnances et les décrets que nous avons pris la semaine dernière, j'ai pris en compte tous les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui arriveraient au chômage et qui seraient en difficulté. Tous les demandeurs d'emploi indemnisés qui sont arrivés en fin de droits courant mars et qui donc avaient l'inquiétude de se dire 'j'ai plus le droit à l'assurance chômage en avril', on repoussera leurs droits d'autant. Et s'il le faut, on fera la même chose en mai. Donc ça, c'est pour les fins de droits. La deuxième chose, c'est que pour les saisonniers, les CDD, les intérimaires, on a pris des dispositions pour que leurs droits soient prolongés."

"Pour les intermittents du spectacle, il faut qu'ils aient 507 heures dans l'année pour avoir droit à l'assurance chômage. Tous ceux qui arrivent à la date anniversaire, on prolonge les droits et tous ceux où ça sera plus tard, on neutralise la période. C'est-à-dire on fait comme si cette période ne comptait pas pour qu'ils ne soient en rien pénalisé."

Revoir certains pans de la réformes ?

Mais puisque le contexte a changé. Le gouvernement pense-t-il abroger cette réforme ou certains morceaux de celle-ci ? "Alors on ne va pas abroger beaucoup de choses qui étaient très demandées dans la réforme. Les droits de démissionner pour créer son entreprise. Le fait qu'il y ait un filet de sécurité pour les indépendants", par exemple note la ministre. Mais quid de la dégressivité de l'allocation chômage qui était contestée ? "La dégressivité ne concerne que les cadres et les10% des salaires les plus élevés, rappelle Muriel Pénicaud.

"Aujourd'hui, la priorité, c'est de passer les semaines qui viennent et de protéger les plus vulnérables, complète Muriel Pénicaud. Nous ne savons pas aujourd'hui quel sera le contexte de la reprise économique. Nous faisons tout - avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin - pour mettre en place les conditions pour la reprise la plus forte et la plus rapide possible. Ça, c'est la meilleure protection qu'on réembauche demain. On repart économiquement et donc on fonctionne ça. On évaluera la situation dans quelques mois, mais pour l'instant, le sujet, c'est protéger les plus vulnérables, dans l'immédiat, pour les semaines qui viennent, qui ne se retrouvent pas avec des pertes de revenus ou un problème de pouvoir d'achat et puis derrière, repartir très vite."

En conclusion, les mesures de novembre sont maintenues et la deuxième volet d'avril est repoussé et sera - peut-être - amendé en fonction du contexte économique et social de la reprise espérée à l'été.