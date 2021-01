publié le 14/01/2021 à 11:28

D'après les informations de RTL, l'épidémie a entraîné un record historique de consommation de légumes surgelés et de conserves : 8% de croissance en un an et plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un pique pendant le premier confinement a été constaté avec une hausse de 30%. La consommation de ces produits a augmenté de 50% pendant le deuxième confinement. De fait, les légumes et les conserves sont plus faciles à stocker sans avoir à sortir de chez soi.

Dans une grande surface parisienne, Rachid, 63 ans, passe devant les rayons des viandes surgelées et des plats préparés sans s'arrêter. Il file directement vers les grands congélateurs qui regorgent de légumes. "J'ai pris des haricots verts, des petits pois et des épinards", précise-t-il. Avant, il achetait ces produits dans les marchés mais il a changé ses habitudes "pour la durée". "On a la garantie de les conserver plus longtemps que les produits frais", ajoute le sexagénaire.

Lyne, 75 ans, achète elle aussi de plus en plus de légumes en conserves. Elle fait tout pour se protéger face à l'épidémie. "Je ne veux pas acheter tous les jours des produits frais car je ne veux pas venir plus souvent" en raison de la crise sanitaire. De son côté, Sonia a peur des ruptures de stock.

"Avant, ce n'était pas important, je pouvais acheter au jour le jour mais avec la pandémie, j'ai besoin de conserves. Si demain, il n'y a plus rien, j'aurai au moins de quoi manger", explique-t-elle. Cette crainte des ruptures de stock est née avec le premier confinement : la consommatrice assure qu'en cas de nouvelles restrictions, elle se précipitera sur les légumes en conserves.