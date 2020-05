publié le 05/05/2020 à 20:21

Martine Wonner a voté contre le plan de déconfinement du gouvernement. Une opposition qui fait tache au sein de la majorité, mais qu'elle assume totalement.

La députée LREM du Bas-Rhin, qui est aussi médecin psychiatre, a déclaré ne plus avoir "confiance en ce gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire". Son vote et ses propos constituent selon Gilles Le Gendre, patron de la majorité à l'Assemblée, un acte "d'une immense déloyauté". Elle devra se justifier mercredi 6 mai devant le bureau politique LaREM et pourrait bien se voir indiquer la sortie.

Martine Wonner a insisté ce mardi sur RTL sur "la peur entretenue par le gouvernement" depuis le début de l'épidémie. Pour elle, "le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis" sur plusieurs points : la question des masques, celle des tests, mais aussi celle des traitements qui existent (comme l'hydroxychloroquine).

"On est en train de jouer avec la vie des concitoyens", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter (toujours sur les traitements) : "Le gouvernement depuis le début les ignore totalement. Je ne peux l'accepter."