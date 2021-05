publié le 23/05/2021 à 12:23

"A l'intérieur de l'Europe, il va y avoir normalement au 1er juillet le certificat numérique européen qui va permettre une bonne circulation, une facilité de circulation" au sein de l'Union européenne et les "relations intra-européennes", a annoncé Jean-Yves Le Drian ce dimanche 23 mai dans le Grand Jury.

Ce certificat sanitaire prouvera "le fait que vous êtes vacciné, que vous avez un test ou le fait que vous êtes immunisé parce que vous avez été victime de la pandémie", précise le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. "C'est un facilitateur mais ce n'est pas un droit", ajoute-t-il.

A la question "pourquoi si tard", il répond : C'est déjà pas mal. Il ne faut pas non plus imaginer que la pandémie est totalement derrière nous. Nous sommes en phase progressive de sortie mais il faut garder ces dates". Au 1er juillet, "on aura une situation plus clarifiée (...) mais il faut respecter les normes sanitaires encore maintenant", soutient Jean-Yves Le Drian.

Le certificat sera disponible sur l'application TousAntiCovid ou "vous pourrez le faire sur papier libre éventuellement", a précisé le ministre.

Coronavirus : le certificat sanitaire sera disponible le 1er juillet, annonce @JY_LeDrian #LeGrandJury pic.twitter.com/UqR1GPv88Z — RTL France (@RTLFrance) May 23, 2021