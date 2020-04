Coronavirus : la réponse de l'Europe a été "à la hauteur" pour Alain Duhamel

publié le 10/04/2020 à 20:35

La réponse a beaucoup traîné car l’Europe pâtit de son principe de fonctionnement qui est celui de l’unanimité. Il y a cette fois une réponse qui est à la hauteur. Ce qui se passe est le contraire de la crise de 29, où tous les États avaient choisi le protectionnisme et l’isolement. Là, au contraire, on prépare la relance avec des moyens considérables et de façon coordonnée à l’intérieur de l’Europe. La Banque centrale a très bien joué son rôle, la Commission aussi qui a fait sauter toute une série de barrières et les États se sont mis d’accord pour mettre sur la table des sommes considérables et des sommes coordonnées. On va tous dans le même sens et pour faire face à la crise économique, c’est indispensable.

Le PIB a chuté de 6%, ça ne s’est pas vu depuis 1945. La crise économique qui va succéder à la crise sanitaire est très lourde, très dure, très nouvelle dans ses formes. Il y aura du chômage pendant un certain temps, des faillites et même des branches ou des entreprises, qui vont très bien, vont rencontrer des difficultés. C’est une crise qu’il va falloir traiter avec beaucoup de résolution et pas mal d’imagination.

Lundi, Emmanuel Macron s’adressera aux Français et il faut qu’il donne les premières pistes en ce qui concerne les réponses à la crise économique, il va falloir que lui-même se réinvente parce que ce qui va suivre ne va pas avoir grand-chose à voir avec les réformes qu’on préparait encore au début de l’année ni avec ce qui s’est passé depuis maintenant pratiquement 3 ans. On entre dans une phase complètement neuve.