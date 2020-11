et AFP

publié le 20/11/2020 à 13:00

Le régulateur européen pourrait donner son feu vert à partir de la mi-décembre pour commercialiser les vaccins anti-Covid développés par la startup américaine Moderna et par l'alliance Pfizer/BioNTech, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Au total 56.234.440 cas, dont 1.350.275 décès, ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi jeudi par l'AFP. Après les États-Unis qui compte 252.419 morts, les pays les plus touchés sont le Brésil (168.061), l'Inde (131.578), le Mexique (100.104), et le Royaume-Uni (53.274).



