publié le 23/03/2021 à 08:39

Comment résumer en sept mots ce qui tenait en quatre pages ? Avec un slogan : "Dedans avec les miens, dehors en citoyen". Il s'agit d'un alexandrin, censé résumer l'esprit des nouvelles règles éditées par le gouvernement. L'exécutif se veut donc beaucoup plus simple, quitte à donner l'impression d'infantiliser encore un peu plus la population. Si vous n'avez pas compris les nouvelles règles, Matignon compte vous y aider. Le Premier ministre a voulu faire simple, résultat : un slogan et un document qui tient sur une page.

On peut y lire toute une liste d'exemples concrets avec à chaque fois l'usage de la première personne du singulier : "je ne reçois pas chez moi", "je ne me rends pas chez les autres", "au-delà de 10 kilomètres je dois avoir une attestation justifiant le motif de mon déplacement", "je peux retrouver des amis dehors mais à 6 maximum".

Dans le ton, cela pourrait presque s'apparenter à un règlement intérieur d'école primaire. Cette nouvelle campagne de communication "dedans avec les miens, dehors en citoyen", sera selon nos informations, diffusée dans les prochains jours dans les journaux. Jean Castex a déjà confié à ses ministres la mission d'aller prêcher la bonne parole.