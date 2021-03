publié le 19/03/2021 à 14:34

Anne Hidalgo a réagi ce vendredi au micro de RTL, au lendemain des annonces de Jean Castex, instaurant un confinement à partir de vendredi minuit dans 16 départements, dont l'Île-de-France et donc la capitale. Les déplacements en journée seront autorisés dans un rayon de 10 kilomètres du domicile et accompagnés d'une attestation. "Je me réjouis qu'on autorise vraiment beaucoup plus, dans les régions concernées par ce confinement et notamment à Paris, à aller dehors", a souligné Anne Hidalgo.

"Je me réjouis aussi, dans les derniers échanges que j'ai pu avoir avec le Premier ministre, pour que les parcs et jardins parisiens restent ouverts", dit-elle. La maire de Paris a également évoqué l'ouverture maintenue des quais de Seine, qui avait fait polémique en raison d'attroupements réguliers. "Les voies sur berge sont un grand espace public ouvert", explique-t-elle.

"Je ne parle pas d'attroupement sur les voies sur berge, c'est un parc du centre de Paris, évidemment qu'il doit rester ouvert. À nous, de façon intelligente et avec le préfet de police et la police nationale, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement et de non-respect des gestes barrières", ajoute la maire de Paris.