et Cassandre Jeannin

publié le 02/02/2020 à 12:17

"Dans ce deuxième vol, il y a beaucoup d’Européens, 30 nationalités différentes. Nous avons assumé notre rôle de responsabilité, de partage et de solidarité à l’égard des Européens", a estimé Jean-Yves Le Drian dans le Grand Jury ce dimanche 2 février.

Le ministre des Affaires étrangères a également assuré que "tous les Français qui ont demandé à être rapatriés le sont. Si d'aventure, il y avait d'autres cas, on peut envisager d'autres transports". Jean-Yves Le Drian tient néanmoins à rassurer la population : "Il faut être vigilant, faire preuve de sang froid dans une période où chacun a tendance à s'enflammer et faire en sorte que les règles sanitaires soient respectées."



En Chine, l'épidémie a déjà fait 259 morts et en France, un sixième cas d'infection a été détecté en fin de semaine. Après un premier rapatriement, un deuxième avion a décollé ce samedi 1er février.