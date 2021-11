COP26 : Barbara Pompili est l'invitée du Grand Jury

Après dix jours de discussions à haut niveau et dans des groupes techniques à Glasgow, une trentaine de pays, des régions et une dizaine de constructeurs automobiles se sont engagés à "travailler" pour faire en sorte que d'ici 2040 toutes les voitures neuves vendues soient zéro émission.

"Ensemble, nous travaillerons pour faire en sorte que toutes les nouvelles voitures et camionnettes soient zéro émission au niveau mondial d'ici 2040, et au plus tard d'ici 2035 dans les principaux marchés", peut-on lire dans un communiqué de la présidence britannique de la COP26.

Parmi les signataires figurent quelques pays développés, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède et Israël, qui s'étaient déjà engagés à la fin des ventes des voitures à moteur thermique d'ici 2030, la Norvège qui a pris cet engagement pour 2025. En revanche, la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la France ou l'Allemagne, parmi les plus importants pays constructeurs, n'ont pas signé.

"Sur 2035 nous sommes d'accord sur le principe de la fin de la vente des véhicules non électrifiés", a commenté Barbara Pompili, soulignant toutefois qu'un débat était en cours au sein de l'UE sur le fait d'inclure ou non les hybrides dans cette catégorie.

