Conseil de Paris : NKM abandonne la présidence du groupe LR

publié le 27/06/2017 à 13:41

Les divisions au sein des Républicains se font de nouveau sentir. Mardi, Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé qu'elle avait pris la décision de ne pas se représenter une nouvelle fois à la présidence du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. L'ex-ministre de Nicolas Sarkozy dirigeait l'opposition à la maire de la capitale Anne Hidalgo. Cependant, elle a "décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat" le 5 juillet prochain.



Selon l'entourage de NKM, battue lors des élections législatives à Paris par un candidat de la République en marche, elle "souhaite prendre du recul", et estime que "compte-tenu des divergences profondes et de l'absence de solidarité entre ses membres, le maintien d'un groupe unique de la droite parisienne n'a plus de sens". NKM n'a jamais caché ses divergences d'opinion avec certains ténors des Républicains, le parti étant en proie à de grandes divisions internes depuis la déroute de François Fillon à l'élection présidentielle.

"La faillite du système installé et défendu bec et ongles par les barons de la vieille droite parisienne est manifeste", souligne l'entourage de la députée sortante de l'Essonne. Celle-ci dirigeait le groupe LR au Conseil de Paris depuis les élections municipales de 2014, lors desquelles elle avait été candidate face à Anne Hidalgo.