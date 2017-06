publié le 18/06/2017 à 22:36

"Les défis sont nombreux, et les attentes immenses." Nathalie Kosciusko-Morizet s'est exprimée sur sa page Facebook au soir du second tour des élections législatives, dimanche 18 juin. La candidate Les Républicains a indiqué avoir été battue dans la 2e circonscription de Paris par son adversaire de La République En Marche, Gilles Legendre.



"Malgré un net sursaut des électeurs en faveur de ma candidature par rapport au premier tour, Gilles Le Gendre a remporté l'élection législative dans la 2ème circonscription"; a écrit l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, soulignant avoir appelé son adversaire pour le féliciter et lui adressé, "ainsi qu'au Président de la République", ses vœux de réussite.

Celle qui a également été candidate à la primaire de la droite et du centre est revenue sur la campagne qu'elle a menée dans cette circonscription jusqu'alors ancrée à droite. Une campagne portant "la voix d'une droite moderne, ouverte et progressiste", a-t-elle estimé. Victime d'une agression en pleine campagne d'entre-deux-tours, Nathalie Kosciusko-Morizet a souligné une "campagne émaillée de moments formidables et d'épreuves" mais dont elle assure ne garder que le "positif". Et de conclure : "Il n'y a rien de plus noble que de défendre ses idées avec liberté".