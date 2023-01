Congrès du PS : les militants veulent un consensus après la victoire d'Olivier Faure

Après deux semaines très, très mouvementées, le parti socialiste a sauvé les meubles samedi 28 janvier lors de son 80e congrès, à Marseille. La victoire d'Olivier Faure a été actée en dépit d'un scrutin contesté et des jours de discussions et de négociations. "On est dépité, on est désolé. Cette bataille d'égos est très malvenue [...] Ça serait bien d'être à la hauteur", a indiqué à RTL Abdelkrim, un socialiste marseillais.

Le patron du PS a été ainsi reconduit pour un troisième mandat, mais il devra notamment composer avec Nicolas Mayer-Rossignol, premier secrétaire délégué, celui là même à qui il était opposé.

Les militants attendent désormais un consensus. C'est notamment le cas de Corentin, 17 ans, qui vient de la Sarthe, et qui veut voir "des référendums au sein du parti sur ce que l'on pense réellement sur les retraites par exemple, la valeur travail, sur le nucléaire". Un fonctionnement moins vertical, plus souple, c'est ce que demande Sophie, de Seine-et- Marne : "Il y a besoin d'ouvrir. On doit se réinventer".

Après cette guerre des roses, le parti socialiste entend défiler, uni, contre la réforme des retraites.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info