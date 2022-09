CNR : comment Macron a convaincu des participants pour éviter les chaises vides

Le conseil national de la Refondation ouvre ses portes ce jeudi 8 septembre. Et face aux appels au boycott d'élus locaux, de l'opposition et des syndicats, le chef de l'État a tout fait pour éviter de s'adresser à des chaises vides.

Ainsi, ces derniers jours, tous les moyens ont été utilisés pour essayer de convaincre les ultimes hésitants. D'abord, mettre la pression : "Une chaise vide ca n'a jamais réglé un problème", s'énerve un conseiller. En clair, les absents ont toujours tord. Ensuite, l'Elysée a tenté les mots doux : "Ce CNR sera l'occasion d'échanges informel avec le Président. Venez, il prendra tout son temps, vous pourrez l'approcher, déjeuner à ses cotés, faire avancer des dossiers..." Bref, c'est dans votre intérêt de venir, suggère-t-on.

Et puis, face aux dernières résistances, y a l'ultime méthode : la carotte. Après l'annonce du boycott des élus locaux, Emmanuel Macron a organisé une réunion en catastrophe, lundi soir. Pour les faires venir, il a promis aux associations d'élus deux rencontres par an, chose qu'elles réclamaient depuis longtemps. Et bingo ! Il seront là pour l'ouverture du CNR. En revanche ni la droite, ni la gauche n'ont été convaincus.

Alors, qu'est ce qui peut en ressortir de ce CNR ? D'ici demain soir, pas grand chose. L'Elysée l'a redit plusieurs fois, ce sera un point de départ. Une mise en orbite. Ensuite, le CNR va se décliner, dans les régions et par thématique : l'emploi, l'écologie, la santé, l'école et la question du bien-vieillir. Mais qu'est-ce que ça donnera ? Et quand ? Personne ne le sait.

