Claude Guéant perd sa légion d'honneur, à la suite de sa condamnation

et Léa Stassinet

publié le 28/05/2019 à 10:14

La légion d'honneur, tout comme l'ordre national du mérite ont été retirés à Claude Guéant, comme l'indiquent deux arrêtés publiés au Journal officiel ce mardi 28 mai. Une décision qui fait suite à sa condamnation définitive en janvier dernier pour détournement de fonds publics.



L'ancien ministre de l'Intérieur avait en effet été condamné à un an de prison ferme dans l'affaire des primes en liquide à Beauvau, après le rejet de son pourvoi en cassation.

L'affaire portait sur des primes en espèce que se versaient chaque mois des membres du cabinet de Nicolas Sarkozy à l'Intérieur et qui étaient prélevées sur une enveloppe destinée aux frais d'enquête et de surveillance (FES) des policiers. Le montant global visé par la procédure judiciaire s'élève à 210.000 euros. Soit 10.000 euros par mois remis entre 2002 et 2004 par Michel Gaudin, l'ancien directeur de la police nationale, à Claude Guéant.

Selon l'arrêté, le retrait de sa Légion d'honneur implique "la privation définitive pour l'intéressé de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration précitée ainsi que le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur de Claude Guéant".



Contacté par RTL, l'ancien ministre n'a pas souhaité faire de commentaire.