Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, remis en liberté

Il aura été incarcéré deux mois. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, va être remis en liberté ce mercredi 9 février. Il avait été placé en détention dans la prison de la Santé à Paris le 13 décembre dernier car la justice avait estimé qu'il mettait trop de temps à régler les sommes qu'il avait été condamné à payer.

"La justice a considéré qu'à raison de son état de santé, à raison de son âge et parce qu'il a réglé l'intégralité de la dette qu'il devait au Trésor public, il était éligible à cette liberté conditionnelle", a déclaré l'avocat de l'homme de 77 ans au micro de RTL.



En janvier 2017, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy avait été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire dans l'affaire des primes en liquide pour complicité de détournement de fonds publics et recel. Il devait également payer 75.000 euros d'amende et 210.000 euros de dommages et intérêts à l'État. Une peine devenue définitive en 2019 après le rejet de son pourvoi en cassation.

"Il a accueilli [la nouvelle] avec satisfaction et soulagement, a annoncé son avocat. L'étape d'après, pour lui, c'est surtout d'aller s'occuper de sa santé parce qu'il y a une aggravation de sa santé".