Christiane Taubira et Eric Zemmour, duel annoncé... en librairie

Le 16 septembre 2021, c’est une bataille très politique qui va avoir lieu dans nos librairies avec une rivale surprise face à Éric Zemmour. Une bataille entre deux noms qui font vibrer ou trembler en fonction de votre positionnement sur l’échiquier politique. Dans le coin droit : Éric Zemmour avec le succès annoncé La France n'a pas dit son dernier mot. Les journalistes politiques parlent d’un vrai programme qui pourrait lancer sa campagne pour 2022. Dans le coin gauche, c’est Christiane Taubira qui va s'immiscer dans la rentrée littéraire avec la publication de son premier recueil de nouvelles intitulé Ces morceaux de vie… Comme carreaux cassés aux éditions Robert Laffont.



Si Éric Zemmour se positionne clairement dans le registre de l’essai politique, Christiane Taubira, elle, explore plus la littérature et la fiction. Ses personnages - de la femme battue au directeur d’école en passant par les femmes d’une famille marquée par l’esclavage - ne manqueront pas, cependant, de porter un message tout politique.



Le fait que les deux éventuels candidats non-déclarés - mais toujours soutenus et encouragés par des fans dévoués - sortent un livre le même jour ne devrait pas échapper aux observateurs de la vie politique. On suivra de près le contenu de ces livres tout en essayant de lire entre les lignes, on suivra aussi leurs succès respectifs en libraire à partir du 16 septembre...

