publié le 10/11/2019 à 15:10

Un acte "odieux et inacceptable". Trois ministres ont adressé, le 5 novembre, un "message de fermeté" et "d'espoir" à Chanteloup-les-Vignes, trois jours après l'incendie de l'école du cirque de cette commune populaire des Yvelines.

Les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner, de la Justice Nicole Belloubet et de la Ville Julien Denormandie se sont entretenus avec les pompiers et les policiers qui sont intervenus samedi soir lors d'une nuit de violence au cours de laquelle ils ont été la cible de projectiles de la part d'une trentaine d'individus.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 10 novembre, Xavier Bertrand estime que "tout fout le camp". "On me l'a dit cette semaine, lors de mes déplacements. Les gens ne se sentent plus en sécurité", dit-il. L'Etat fait-il de son mieux ? "Non, il ne le fait plus, répond le président de la région Hauts-de-France qui indique qu'il faut regarder la vérité en face".

Le premier ministre, Édouard Philippe, a affirmé que les violences de Chanteloup-les-Vignes étaient "effectivement des actes criminels" en réponse à l'opposition de droite qui l'accusait de "laxisme" verbal pour avoir parlé "d'imbéciles". Selon Xavier Bertrand, "il ne s'agit pas d'imbéciles".