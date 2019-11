Philippe Martinez est l'invité du Grand Jury dimanche

et AFP

publié le 20/11/2019 à 12:22

Un véritable "mouvement social" est en train de se construire dans la perspective de la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites, a estimé, mardi 19 novembre, à Montpellier le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. "La grande différence par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, c'est que la retraite, ça touche tout le monde... C'est pour cela que le gouvernement cherche à diviser", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse dans le cadre du congrès de la fédération CGT des services publics.

"On note qu'il y a beaucoup d'énervés" face au "mépris du gouvernement", a assuré le syndicaliste : "Quand des salariés d'entreprises où il n'y a pas de syndicat nous appellent pour dire 'comment on fait grève ?', c'est un vrai indicateur". "Je ne suis pas M. Météo ou Mme Soleil" mais "il y aura du monde en grève et du monde dans la rue", a affirmé Philippe Martinez.

Pour la première fois, les "gilets jaunes" appellent à un mouvement en semaine et "disent qu'il faut agir avec les syndicats, donc c'est plutôt positif pour nous: ça contribue à ce que le mouvement du 5 soit populaire et large", a commenté le patron de la CGT. "En dehors des 'GJ' il y a un vrai mouvement social qui se construit", a-t-il ajouté, citant notamment les avocats ou les médecins. "Il faut arrêter les divisions, il faut se rassembler face à cette casse sociale".

>> Philippe Martinez est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 24 novembre à partir de 12h. Posez vos questions au secrétaire général de la CGT dans les commentaires de cet article.