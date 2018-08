publié le 08/08/2018 à 14:52

Theresa May et le prince William sont attendus à Amiens ce mercredi 8 août afin de commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Pas moins de 3.200 personnes seront présentes, sauf... Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Le Président et son Premier ministre sont en vacances.



Emmanuel et Brigitte Macron se trouvent au fort de Brégançon, dans le Var, pour une quinzaine de jours. Après y avoir reçu Theresa May, la Première ministre britannique, la semaine dernière, le président de la République profite de son repos estival.

À l'occasion d'un bain de foule mardi 7 août, le chef de l'État a dit "bouquiner, se promener, faire comme tout le monde". Et "ça fait du bien", a-t-il commenté. Mais pas de piscine au programme : "Je n'aime pas les piscines, je préfère 1.000 fois la mer", a-t-il déclaré, alors que celle du fort de Brégançon vient d'être construite.

Quant à Édouard Philippe, il a choisi de passer ses vacances dans le chalet de ses beaux-parents, à Saint-Bonnet en Champsaur, dans les Hautes-Alpes. S'il voulait garder sa destination secrète, le Dauphiné Libéré l'a vite repéré. À l'inverse d'Emmanuel Macron, le Premier ministre préfère se promener (presque) incognito au marché du village avec son épouse, suivis discrètement par quelques gardes du corps.



Mais qui sera donc à la cérémonie d'Amiens ? La France sera représentée par la ministre des Armées, Florence Parly, et sa secrétaire d’État, Geneviève Darrieussecq. Des hauts représentants canadiens, américains, australiens, irlandais et nord-irlandais, et l'ancien président allemand Joachim Gauck seront également présents pour rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats morts pendant la bataille d'Amiens, qui précipita la défaite de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale.