et Marie-Pierre Haddad

publié le 09/04/2019 à 08:57

Carlos Ghosn clame son "innoncence" dans une vidéo diffusée, ce mardi 9 avril et enregistré peu avant son arrestation du 4 avril dernier. L'ancien patron de Renault y évoque une "trahison" de la part de Nissan.



Sur RTL, son épouse, Carole Ghosn demande à Emmanuel Macron d'intervenir. Selon Laurent Wauquiez, la France "ne doit pas intervenir et faire des interférences". Le président des Républicains explique à l'antenne de RTL ce mardi 9 avril que "les révélations que l'on a, laisse quand même le sentiment de quelqu'un qui a fini par considérer que tout lui était permis et qu'il était en situation d'impunité".

Carlos Ghosn, lui, explique dans cette vidéo : "Ce n'est pas une histoire de cupidité, de dictature d'un homme. C'est une histoire de complot, de conspiration, de trahison". Les noms des responsables désignés par l'ancien patron de Renault ont été coupés au montage, sur demande de ses avocats.