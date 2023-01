"Caricature urbaine" : la mairie de Paris fustige la série “Emily in Paris”

Dans une tribune publiée par Libération, les écologistes David Belliard, maire adjoint aux transports et à la transformation de l’espace public, Alexandre Florentin, conseiller de Paris et initiateur de la mission d’information et d’évaluation "Paris sous 50 degrés", Dan Lert, maire adjoint en charge du climat et de la transition écologique, Carine Petit, maire du XIVe arrondissement et Emmanuelle Pierre-Marie, maire du XIIe arrondissement, ont chargé la série Emily in Paris.

Les élus dénoncent une "caricature urbaine", "un Paris Disneyland" ou encore "une ville sans contexte ni contrainte" du fait que la série se concentre uniquement dans les beaux quartiers parisiens et fassent l'éloge des appartements haussmanniens. "Contrairement à ce que veulent nous expliquer certains conservateurs et adeptes de l’immobilisme urbain qui cherchent à ériger ce Paris façon Netflix en idéal, cette fable n’est ni désirable ni même viable", assurent-ils.

Les écologistes s'insurgent notamment contre la romantisation des immeubles haussmanniens, qui sont devenus "des fours insupportables" en été. "Notre enjeu, si nous voulons conserver l’identité de nos villes, est bien de redéfinir collectivement les critères du beau et de la préservation du patrimoine à l’épreuve du choc climatique auquel nous sommes confrontés", écrivent-ils, comme pour rappeler aux Parisiens de ne pas trop s'attacher à leurs vieilles pierres...

...ou à leurs vieux toits ! David Belliard et ses camarades soulignent ainsi l'opportunité que pourrait représenter la peinture en blanc des historiques toits en zinc parisien. "Il s’agit bien de sortir de la nostalgie d’une ville stéréotypée et d’inventer une nouvelle cohérence esthétique adaptée à un monde qui change", assurent-ils. Pas sûr toutefois que les Parisiens soient prêts pour cela, et ce, même s'ils n'ont pas succombé au charme d'Emily Cooper.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info