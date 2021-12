Candidature de Taubira : Hidalgo appelle sur RTL à ne pas "ajouter une candidature de plus" à gauche

Invitée au micro de RTL ce vendredi 17 décembre, Anne Hidalgo a réagit à une possible candidature de Christiane Taubira à l'élection présidentielle. La maire de Paris estime qu'il "ne faut pas ajouter une candidature de plus" à gauche. Selon elle, cette potentialité va "désespérer un peuple de gauche qui désespère déjà beaucoup".

"Je crois que la meilleure façon de faire l'union, c'est de la faire dans le cadre d'une primaire ouverte", modalité que porte depuis plusieurs jours la maire de Paris, estimant qu'il s'agit du seul moyen de faire apparaître la gauche au second tour. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont d'ors et déjà annoncé qu'ils n'y participeraient pas.

Plus tôt dans la journée, l'ancienne Garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait publié une vidéo sur son compte Twitter où elle déclarait "envisager" se présenter à la prochaine échéance électorale, sans préciser si elle comptait participer à la primaire ardemment souhaitée par Anne Hidalgo.