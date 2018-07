publié le 29/08/2017 à 20:56

La présidence de la République a un porte-parole depuis ce mardi 29 août. Il s'agit du journaliste Bruno Roger-Petit qui prendra ses fonctions dès le 1er septembre. Dans un communiqué, l'Élysée précise qu'il "aura pour mission de relayer la parole publique de l'Élysée et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la Présidence". Ce poste était inoccupé depuis 2008 et le départ de David Martinon, sous l'ère de Nicolas Sarkozy.



À noter que la communication autour d'Emmanuel Macron et des membres du gouvernement était assurée par Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, et Sibeth Ndiaye, à la tête de la communication. Ainsi, Bruno Roger-Petit devient la nouvelle voix officielle de l'Élysée.

Selon L'Obs, cette nomination est "un changement de taille, car jusqu'à présent ce rôle était occupé par Sibeth Ndiaye". Mais du côté de l'entourage du chef de l'État, on affirme que ce n'est pas une mise en retrait de celle qui a dû essuyer une polémique après le décès de Simone Veil.

Une communication entre "off" et "on"

Concrètement, "les rôles ne changent pas. Sibeth gardera le 'off' et Bruno Roger-Petit le 'on'", explique-t-on à l'hebdomadaire. Cette décision intervient au moment où Emmanuel Macron a décidé de modifier sa méthode de communication. "Partager la parole entre le 'off' et le 'on' avait été envisagé dès le début mais les choses ont tardé à se mettre en place. On s'est résolu finalement à l'idée que cela ne pouvait pas continuer comme ça", confie une source. En 2007, "Nicolas Sarkozy avait souhaité dépoussiérer le porte-parole de l'Élysée en confiant la fonction à un membre de sa garde rapprochée, son ancien chef de cabinet David Martinon (...) Mais l'exercice tourne au casse-tête avec l'irruption de rumeurs sur la vie privée troublée du couple Sarkozy", rappelle Le HuffPost.



Bruno Roger-Petit faisait partie des invités d'Emmanuel Macron à La Rotonde, le soir des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril. Au mois de mars, il avait aussi publié un livre au vitriol contre François Fillon intitulé Le pire d'entre nous.