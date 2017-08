Bruno Roger-Petit disparaît de Twitter avant d’entrer à l’Élysée

publié le 29/08/2017 à 12:35

Le palais présidentiel a confirmé dans la matinée la nomination de Bruno Roger-Petit au poste de porte-parole de l'Élysée, comme le révélait RTL plus tôt dans la matinée. L'ancien journaliste de France Télévisions et collaborateur à L'Obs et Challenges "a pris des mesures drastiques pour mettre en accord son image avec ses nouvelles fonctions avant sa prise de fonction le 1er septembre.



Après avoir commencé à supprimer tous ses tweets, comme l’avait remarqué un journaliste de Marianne, l’ancien journaliste a pris des mesures drastiques : supprimer purement et simplement son compte Twitter. Nos confrères du Lab ont cependant pris soin de déterrer un édito incommodant de Bruno Roger-Petit sur Challenges dans lequel le nouveau porte-voix de l’Élysée qualifiait Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, de "boulet" pour Emmanuel Macron.

Le compte Twitter de Bruno Roger-Petit a été supprimé mardi 29 août.