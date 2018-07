Bruno Le Maire promet qu'il ne touchera pas à la TVA sur la restauration

avec Camille Kaelblen et AFP

publié le 13/07/2018 à 16:17

Les hôteliers et restaurateurs peuvent souffler. Dans une interview au Figaro parue le 13 juillet, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé que l'Élysée avait tranché : la TVA sur la restauration ne bougera pas. "L'augmentation des impôts n'est pas la bonne solution", a ajouté le ministre.



Une décision accueillie avec enthousiasme par les professionnels du secteur. "C'est un grand soulagement pour tous les emplois que nous créons", se réjouit Didier Chenet, président du syndicat Synhorcat GNI au micro de RTL. "Mais également pour le consommateur, parce que toute hausse de TVA aurait immanquablement entraîné des hausses des prix", poursuit-il.

Invité du Grand Jury le 24 juin dernier, Bruno Le Maire avait indiqué vouloir réexaminer l'efficacité de l'ensemble des aides publiques versées aux entreprises au regard de la création d'emplois et de croissance. Objectif affiché : réaliser un milliard d'euros d'économies sur les aides apportées aux entreprises, qui s'élèvent à 70-75 milliards d'euros au total.



Le ministre de l'Économie a précisé qu'il rencontrerait "les hôteliers et les restaurateurs" le vendredi 13 juillet, et qu'il dévoilerait en septembre "un vaste plan de rationalisation des aides budgétaires et fiscales aux entreprises, comme l'a demandé le Premier ministre".