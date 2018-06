Fraude à la TVA : les logiciels de gestion prennent des dispositions

publié le 28/06/2018 à 02:10

Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018, la loi contre la fraude à la TVA oblige toute entreprise à s'équiper d'un logiciel de gestion ou d'une caisse enregistreuse homologués. Une véritable contrainte pour Laurent Déchaux, directeur général de Sage Europe du Sud. "On ne peut plus faire de factures provisoires. On est obligé de les éditer et de faire un avoir en cas d'erreur", note-t-il.



Éditeur de logiciels de gestion, Sage a été impacté par ces nouvelles dispositions comptables. "On fait des warnings dans les logiciels pour que les factures ne soient pas validées sans une vérification au préalable. On se doit de se conformer à la loi. La loi anti-fraude doit être respectée, y compris par les logiciels de gestion", rappelle Laurent Déchaux.

Autre rendez-vous à ne pas manquer pour les entreprises : l'entrée en vigueur du prélèvement à la source dès janvier 2019. Cette réforme de l'impôt sur le revenu inquiète de nombreux entrepreneurs, qui redoutent les erreurs. Un dispositif face auquel Laurent Déchaux se veut rassurant. "Les maîtres mots sont de communiquer et d'anticiper. il ne faut surtout pas faire ça au dernier moment", explique-t-il.