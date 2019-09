Bruno Le Maire est l'invité du Grand Jury

publié le 27/09/2019 à 15:05

Bruno Le Maire a adressé un hommage à Jacques Chirac, décédé à l'âge de 86 ans. Il est revenu sur ses débuts aux côtés de l'ancien président de la République, dans une lettre postée sur les réseaux sociaux.

Mais d'autres sujets, plus économiques, vont bien sûr être abordés. Les salariés de l'un des principaux employeurs du département de l'Aveyron, le groupe d'équipement automobile Bosch, pourraient manifester dans les rues leur inquiétude sur l'avenir de leur usine, fortement affectée par la crise du diesel.

Ses responsables syndicaux doivent être reçus à la préfecture par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui rencontrera aussi ceux de la Société Aveyronnaise de Métallurgie (SAM), dont le propriétaire chinois Jinjiang vient d'annoncer la suppression de plus de la moitié des 412 postes de l'usine.

Autre sujet : EDF a prévenu que son énorme chantier de construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point C en Angleterre devrait coûter jusqu'à 3,3 milliards d'euros plus cher que prévu, une mauvaise nouvelle de plus pour le programme nucléaire de l'électricien. Le ministre français de l'Économie a demandé cet été un audit sur la filière EPR, estimant que "ces incidents à répétition ne sont pas acceptables".

>> Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 29 septembre. Posez-lui vos questions dans les commentaires de cet article. Il y a répondra en direct pendant l'émission.