publié le 31/01/2018 à 06:10

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé mardi 30 janvier un accord pour maintenir pendant un an l'activité de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), exclue de la reprise du groupe Ascométal par le sidérurgiste-métallurgiste suisse Schmolz + Bickenbach, mais en réalité tout reste à faire.



"Nous avons trouvé un accord solide", a déclaré le ministre de l'Économie à l'issue d'une réunion à Bercy avec toutes les parties prenantes du dossier Ascoval, un site comptant près de 300 salariés. Cet accord conclu avec Schmolz + Bickenbach et le fabricant français de tubes sans soudure Vallourec, actionnaire à 40% de l'aciérie Ascoval, "consiste à garantir la rentabilité du site pour un an" via un engagement de commandes, avant de revenir à des conditions normales de marché, a-t-il ajouté.

Le volume de commandes de Schmolz + Bickenbach et de Vallourec à Ascoval ainsi que le prix auquel les deux groupes achèteront ses produits n'ont cependant pas encore été déterminés et feront l'objet de "discussions", a précisé ultérieurement Bercy. Le délégué interministériel aux restructurations, Jean-Pierre Floris, se rendra jeudi 1 février à Saint-Saulve et une nouvelle réunion sur le dossier est prévue la semaine prochaine à Bercy.

