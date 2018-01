publié le 30/01/2018 à 19:41

Ascoval Saint-Saulve est sauvée pour douze mois. Un accord a été trouvé pour maintenir pendant un an l'activité de l'aciérie menacée après la reprise d'Ascométal par un repreneur germano-suisse. L'annonce a été faite par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce mardi 30 janvier. Les 299 salariés du site peuvent-ils d'ores et déjà se réjouir ? "On n'y est pas encore, estime Xavier Bertrand, invité de RTL Soir ce mardi 30 janvier.



"Moi ce que je veux savoir, c'est s'il y a de l'avenir pour ce site, affirme le président de la région des Hauts-de-France. Il fallait que les repreneurs ainsi que le groupe Vallourec s'engage non pas sur un an, mais sur plusieurs années. Et surtout, les repreneurs, ni même l'État dans un premier temps, n'ont pas beaucoup pensé aux salariés", estime-t-il.

"Aujourd'hui les salariés ont arrêté le travail parce qu'ils pensent qu'on a enterré leur usine en prenant cette décision", rappelle Xavier Bertrand. Celui-ci préconise de "leur donner confiance" en créant un fonds susceptible de les aider en cas de faillite. "Il faut leur dire que si l'activité s'arrête dans trois semaines, ou si elle s'arrête dans un an ou dans deux ans, ils auront droit, et c'est la moindre des choses, à un plan social".