publié le 25/08/2017 à 08:33

Le Parti socialiste est-il voué à disparaître du paysage politique français ? Après l'échec de son candidat, Benoît Hamon, à l'élection présidentielle, la formation pourrait néanmoins changer de nom pour engager une dynamique de réformes. Invité de RTL ce vendredi 25 août, l'ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, redevenu député de la Sarthe, a plaidé pour un nouveau baptême du parti de la rue de Solférino.



"Je propose effectivement, dans le débat qui est ouvert, de faire en sorte qu'on change le nom Parti socialiste en un nom plus simple, plus ouvert : Les Socialistes", a défendu le parlementaire. Pour ce proche de François Hollande, une rupture s'impose. "Il y a bien Les Républicains, les Insoumis, les Verts. Il y a même aujourd'hui les Constructifs. Je pense que de s'appeler Les Socialistes, ce sera aussi une manière d'être présent, d'exister parce que ce nom est important, et puis d'avoir un changement qui permette aussi d'ouvrir ce parti", argue Stéphane Le Foll.

"On réforme avec une volonté de s'inscrire dans l'avenir", justifie l'ancien ministre qui veut également profiter de cette période pour clarifier la ligne politique. "Ceux qui veulent appartenir au mouvement de Benoît Hamon quittent le Parti socialiste", exhorte le hollandais, faisant référence au Mouvement du 1er juillet lancé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Le candidat à l'élection présidentielle 2017 avait néanmoins souligné lors du lancement de son mouvement qu'il demeurait "socialiste" malgré son départ du vieux parti d'Épinay.