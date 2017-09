publié le 08/09/2017 à 12:56

"Candidat à la direction du PS ? Pourquoi pas !" a déclaré Stéphane Le Foll. L'ancien ministre de l'Agriculture et ex-porte-parole de François Hollande se verrait bien à la tête du parti socialiste, poste vacant depuis la démission de Jean-Christophe Cambadélis en juin dernier.



Lors d'une interview accordée au Parisien, le député Nouvelle Gauche de la Sarthe croit encore en une reconstruction du parti, malgré la débâcle de la présidentielle puis des législatives : "Il est possible aussi de le reconstruire, même si cela prendra du temps, des mois, des années. Cinq, voire dix ans.", estime le socialiste.



S'il affirme ne pas prendre sa décision sur une éventuelle candidature à la présidence du PS avant décembre, Stéphane Le Foll a déjà des idées précises pour la reconstruction du parti. "À mes yeux, la fiscalité est un sujet majeur", affirme-t-il. "Ce que je propose, c'est de toucher ni à l'ISF ni au CICE et de continuer à améliorer la compétitivité des entreprises en baissant l'impôt sur les sociétés", avant le député en proposant des contreparties dans les programmes sociaux. "Au plan doctrinal, notre ligne serait l'Europe, l'écologie et la justice sociale", insiste également l'ancien ministre.

Un congrès prévu en février 2018

Malgré un contexte tendu, un congrès est prévu en février 2018 pour clarifier sa ligne "et retrouver une cohérence politique". Stéphane Le Foll prévient : "On ne peut plus accepter des individus qui ne seraient là que pour exister politiquement. Les doubles appartenances doivent être absolument interdites", déclare-t-il en faisant référence au M1717, le mouvement de Benoît Hamon.

Même son de cloche pour les mélenchonistes : "Ceux qui remettraient en cause l'enjeu européen et qui seraient sur la ligne de Mélenchon n'auraient plus de place au PS", prévient le député.