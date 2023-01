Pour Emmanuel Macron, ses parents ont "mal perçu" sa relation avec Brigitte

Emmanuel Macron s'est confronté à des questions de l'ordre de l'intime avec les journalistes de l'émission Les Rencontres du Papotin sur France 2. "Vous m'avez emmené sur des terrains où je n'avais pas été avec d'autres journalistes", a déclaré le président en fin d'émission.

Interrogé par des personnes atteintes de troubles autistiques, il est principalement revenu sur sa famille et son couple : "L'amour, tu ne choisis pas tellement, ça te tombe dessus. Il n'y a pas d'impossible, ce n'est pas écrit que ça doit être une personne forcément comme toi, qui ait le même âge que toi. C'est quelque chose qui est plus fort que toi et qui te dépasse."

Interrogé sur sa différence d'âge et le fait que Brigitte Macron était sa professeur, il a précisé : "C'était ma prof de théâtre, ça ne compte pas pareil". Alors que le chef de l'État a raté deux fois l'école Normal Sup', il a déclaré : "Je passais plus de temps au théâtre car j'étais amoureux."

Emmanuel Macron a avoué que ses parents avaient "mal perçu" sa relation avec sa femme : "Pour tes enfants, tu t'imagines un schéma de vie qui est le tien. Quand c'est quelque chose qui n'est pas ton schéma, tu n'es pas forcément à l'aise. Ça a redoublé mon envie de poursuivre mon chemin."

"Les batailles, c'est mieux quand ça appartient au passé"

Un des journalistes l'a interrogé sur sa plus grande peur en tant que président de la République, et lui de répondre : "Les attaques terroristes, qu'on ait des compatriotes qui se fassent attaquer, et de ne pas pouvoir les protéger comme je voudrais." Cette fois-ci questionné sur sa plus grande peur "en tant qu'Emmanuel", il a indiqué simplement : "La disparition de mes proches."

Le chef de l'État a également évoqué la guerre en Ukraine, en expliquant pourquoi Vladimir Poutine avait attaqué le pays. Quand un des journalistes a dit qu'il aimait les batailles historiques, le président a répondu : "Les batailles, c'est mieux quand ça appartient au passé."

