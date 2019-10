publié le 14/10/2019 à 16:07

Un élu Rassemblement national a créé une vive polémique en demandant à une femme qui accompagnait un groupe d'enfants, venu de Belfort assister à l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne-France-Comté, de retirer son voile.

Au sein même du parti présidé par Marine Le Pen la prudence est de mise. Nicolas Bay et Jordan Bardella affirment ne pas partager la méthode employée par l'élu. Plusieurs membres du gouvernement ont condamné ce week-end l'attitude de l'élu RN, et rappelé que la femme interpellée était dans son droit, tout en exprimant des divergences sur le port du voile.

Sur BFMTV, Brigitte Macron a rappelé être professeur et qu'à ce titre, "on ne parle pas politique, on ne parle pas religion". "Ça n'est pas notre champ, on se doit à une neutralité. Je suis laïque et donc je suis en faveur de la laïcité, et ça fait partie notre éthique, nous profs, de ne pas influencer nos élèves et nous le faisons", a-t-elle déclaré lors d'une dictée organisée avec l'association ELA ce lundi 14 octobre.