Aux Pays-Bas, l'interdiction du port du voile intégral dans certains espaces publics entre en vigueur ce jeudi 1er août. Initié en 2005 par le député d'extrême droite Geet Wilders, le projet de loi a été adopté en juin 2018 après une quinzaine d'années de débats.

Les personnes portant des vêtements qui couvrent le visage dans les établissements d'enseignement, les institutions et les bâtiments publics, dans les hôpitaux et dans les transports en commun, se verront attribuer une amende de 150 euros. "Dans ces endroits, il est important pour la sécurité publique et pour le bon fonctionnement des services publics que tout le monde puisse se reconnaître et se regarder", estime le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Selon le gouvernement, il incombe aux fonctionnaires et aux chauffeurs de bus de refuser l'accès aux femmes portant le voile intégral et de prévenir la police. Le secteur des transports a tout de même déclaré qu'aucun véhicule ne s'arrêterait pour faire descendre une femme en infraction car cela entraînerait des retards. Plusieurs hôpitaux ont également annoncé qu'ils "ne refuseraient pas de prodiguer des soins à qui que ce soit, peu importe les vêtements portés".

À l'inverse de la France, le port de la burqa et du niqab reste cependant autorisé dans la rue. Sur 17 millions d'habitants, on estime entre 200 et 400 le nombre de femmes portant le voile intégral en Hollande.