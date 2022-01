Blanquer à Ibiza : sa femme Anna Cabana se défend après avoir présenté un débat sur le sujet

Critiquée pour avoir animé un débat mardi 18 janvier sur les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza, Anna Cabana, la femme du ministre de l'Éducation, s'est expliquée mercredi 19 janvier dans le journal Le Parisien en affirmant qu'elle "a fait son travail de journaliste de manière honnête.".

Mardi 18 janvier, les vacances de Blanquer à Ibiza ont été l'évènement d'actualité du jour. La journaliste Anna Cabana explique que "cela aurait été surréaliste de ne pas parler de la crise politique du jour. Si je ne l'avais pas fait, on me l'aurait reproché."



Anna Cabana a déclaré : "Dans cette émission, je donne la parole à mes interlocuteurs sans orienter mes questions. Dans ma situation, il n'y a pas de solutions parfaites mais j'ai choisi la moins imparfaite.". Elle assure que si la chaîne lui avait demandé de se retirer, elle se serait "évidemment inclinée".



Anna Cabana s'est dit "heurtée de cette polémique" et veut simplement "être jugée sur mon travail. Si je merde quand je fais mon job, massacrez-moi. Mais je ne peux pas rendre des comptes sur ce genre de polémique." précisant que "aujourd'hui, tout le monde sait que je suis la campagne de Jean-Michel Blanquer. Je ne peux pas en payer la facture tous les jours.".

De nombreux internautes ont été choqués par cette séquence et des confrères ont dénoncé une attente à la déontologie journalistique. À ceux qui lui ont reproché un manque de déontologie, elle leur demande : "je devrais renoncer à faire mon métier parce que je vis avec un ministre ?". Un débat sur la connivence entre journalistes et hommes politiques qui semble loin d'être résolu.

Journaliste et présentatrice d'une émission d'actualité sur i24News, Anna Cabana est aussi passée par Marianne, Le Point ou le JDD. Elle intervient régulièrement sur BFTMV. C'est elle qui partage la vie du ministre depuis deux ans. Ils se sont d'ailleurs mariés le week-end dernier.