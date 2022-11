Le Teorem aura bientôt son successeur. Le téléphone ultra-sécurisé confié à Emmanuel Macron aux hauts-fonctionnaires, aux militaires et aux personnels sensibles de l'État français devrait prochainement être remplacé par un nouvel appareil plus rapide et moins encombrant, révèle Le Monde, ce 24 novembre.

Selon les informations du quotidien, la direction générale des armées travaille sur un projet de téléphone chiffrant les conversations en temps réel afin de remplacer le téléphone historique Teorem. Lancé en 2006, cet appareil à clapet non tactile, sans répertoire, ni application développé par Thales et la Direction générale de l'armement (DGA) est censé protéger les échanges secret-défense de près de 15.000 personnalités. Trop rigide et contraignant à l'usage, seulement 5.000 unités seraient en service en réalité.

En pratique, Emmanuel Macron et les membres du gouvernement se tournent vers des smartphones et des applications plus conventionnels pour gérer les affaires du quotidien, notamment les applications WhatsApp et Telegram, qui font craindre des possibilités d'espionnage par les services russes ou américains dans l'entourage du chef de l'État.

Le président de la République avait notamment été épinglé en 2021 pour son utilisation assidue de deux iPhone alors qu'il faisait partie des cibles du logiciel Pegasus, le logiciel de cyberespionnage développé par l'entreprise israélienne NSO utilisé par le royaume du Maroc. Selon Le Monde, de nouveaux smartphones sécurisés dotés d'un carnet d'adresse restreint ont été mis à disposition d'une vingtaine de membres du gouvernement après l'affaire Pegasus. Mais ils ne seraient pas beaucoup utilisés.

