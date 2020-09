Bernard Debré est mort à l'âge de 75 ans

publié le 13/09/2020 à 18:28

Né le 30 septembre 1944 à Toulouse (Haute-Garonne), Bernard Debré est mort, a-t-on appris dimanche 13 septembre. C'est Jean-Louis Debré, son frère jumeau, qui a annoncé la nouvelle, confirmant une information du Point. Bernard Debré avait 75 ans.

Urologue réputé, chef de service à l'hôpital Cochin pendant 25 ans, Bernard Debré a également mené une carrière politique comme son père Michel Debré, premier ministre du Général de Gaulle et son frère Jean-Louis Debré, ancien ministre et ex-président UMP de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel.

Bernard Debré a été élu député pour la première fois en 1986. En 1994-1995, il est ministre de la Coopération dans le gouvernement Balladur. A la présidentielle qui suit, à la différence de son frère Jean-Louis qui soutient Jacques Chirac, il choisit le camp Balladur.

Mais l'amour de la médecine ne l'a jamais lâché. Bernard Debré n'a pas ménagé ses efforts pour tenter d'obtenir des résultats dans les combats auxquels y croyait : le contrôle des médicaments et notamment des prescriptions d'antidépresseurs, la lutte contre la drogue et de meilleurs dépistages du cancer.

