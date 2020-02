publié le 14/02/2020 à 09:22

C'est lors d'une courte intervention diffusée à la télévision que Benjamin Griveaux l'a annoncé : la tête de liste LaREM pour les municipales à Paris retire sa candidature. Une décision prise pour protéger ses proches après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel.

"Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence", a-t-il déclaré dans la vidéo enregistrée en début de matinée ce 14 février au siège de l'AFP et diffusée sur BFM Paris.

"Cela va trop loin, c'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne", poursuit-il. "Mes priorités sont claires : d'abord ma famille, puis le projet pour Paris, qui vivra mieux sans moi", estime Benjamin Griveaux, qui conclut : "Les Parisiens méritent une campagne digne".