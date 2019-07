publié le 16/07/2019 à 10:00

Une nouvelle vie et des règlements de comptes. Près d'un an après les premières révélations du Monde sur Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée revient sur son activité de chef d'entreprise, dans un entretien au Nouvel Économiste. Il en profite aussi pour tacler Mediapart.

"Mis à part les manipulations de Mediapart, les médias ont fait leur travail en informant les gens de ce qu’ils ont pu percevoir comme étant étrange, bizarre, bancal, voire borderline et illégal", explique-t-il avant d'ajouter : "C’est la liberté de la presse".

Alexandre Benalla ne s'arrête pas là et dénonce une "instrumentalisation politique" : "En Afrique, l’affaire est prise avec beaucoup plus de distance et on considère que les Français sont devenus fous sur ce sujet, même si tout le monde comprend là-bas qu’il y a eu instrumentalisation politique et manipulation médiatique de la part de Mediapart et d’Edwy Plenel qui sont en quelque sorte les Breitbart (média américain d’extrême droite, ndlr) et Steve Bannon d’une certaine gauche française". Il s'agit de l'ancien stratège de Donald Trump.

Alexandre Benalla est sous le coup de plusieurs enquêtes et informations judiciaires. Il a été mis en examen en janvier 2019 pour usage abusif de ses passeports diplomatiques dans le cadre de voyages en Afrique notamment.