et Claire Gaveau

publié le 27/12/2017 à 08:53

"C'est insupportable". Sylvain Maillard, député La République En Marche, n'est pas tendre avec ses collègues de l'Assemblée nationale. Alors que certains députés de la majorité se sont plaints récemment de leurs conditions de vie, Christophe Castaner a largement critiqué ces sorties : "C'est inacceptable (...) Le rythme parlementaire n'est pas plus élevé que dans le passé".



Des propos abondés par Sylvain Maillard. L'élu de Paris se range derrière le chef de file du parti pour dénoncer les plaintes de membres de l'Assemblée nationale. "C'est insupportable d'entendre des députés se plaindre sur leurs conditions matérielles. Tout le monde savait exactement ce à quoi il s'engageait. Nos rémunérations sont publiques et sont publiées au Journal officiel", dénonce-t-il.

Surtout que, selon lui, cette victoire aux élections législatives en juin dernier s'apparente à un véritable "honneur". "C'est le plus grand honneur de notre vie professionnelle d'avoir élu député. Il y en a quelques uns qui ont des états d'âme, qui sont malheureux et l'exprime de façon amateur", déplore-t-il. Avant de poursuivre : "Mais la réalité des choses, c'est que nous travaillons énormément, que nous sommes là et que nous n'avons jamais voté autant de textes de loi que depuis notre arrivée. La rentrée s'annonce très chargée".