publié le 19/12/2017 à 16:45

"Pourquoi j'écrirai une lettre à chaque propos sexiste entendu dans le cadre de mon travail". C'est l'intitulé de la tribune publiée par la députée de la République en Marche Cécile Muschotti dans le Huffpost. Remontée, la députée du Var a adressé une lettre au maire de La Garde, ville varoise, dans laquelle elle dénonce les faits.



"En marge d’un échange lors du Conseil Municipal de La Garde ce lundi 11 décembre avec le directeur de la SAGEM, bailleur social de la ville, ce dernier m'a tenu un discours particulièrement sexiste et outrageux," relate Cécile Muschotti.

Suite à la prise de parole du directeur du SAGEM, pendant laquelle la députée a souhaité intervenir, Cécile Muschotti rapporte : "Il s'est permis de souligner ma chance d'avoir été 'gâtée' par la nature, soulignant que je pouvais m'estimer heureuse 'd'avoir de si jolis yeux car sinon il aurait repris la parole pour démonter mon argumentaire politique'".

Suivant les flux de dénonciations de comportements sexistes et agressions sexuelles qu'a suscité l'affaire Weinstein ces derniers mois, la députée se "retrouve malheureusement à devoir apporter ma pierre à l'édifice", explique-t-elle dans la tribune. La députée du Var souhaite, dans ce courrier, que le maire de La Garde lui apporte son soutien public et informe avoir également relayé l'information à la Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa. Dans une publication sur sa page Facebook, elle assène, "ce climat ne peut plus durer".