C'est une première pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, José Beaurain (Rassemblement national) est le premier député aveugle de la Ve République. Et, il a initié la lecture en braille de son intervention au sein de l'Assemblée nationale, le 26 octobre, marquant l'histoire du palais Bourbon.

"J’ai bousculé les codes, c'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé il y a 50 ans" avoue le député de la 4e circonscription de l’Aisne. Souffrant d’un glaucome congénital et donc mal-voyant de naissance, il a complètement perdu la vue en 2008, racontait le journal l'Union.

Le député, accordeur de piano de profession, s'exprimait sur l’aide à la vie partagée (AVP) et la mise en place d’un développement de l’habitat partagé pour les personnes âgées et en situation de handicap. "Nous devons aller plus loin, il est invraisemblable que 24 départements ne se soient pas engagés dans le développement de l'habitat partagé", a-t-il lu. Une intervention saluée par ses confrères du RN.

