publié le 07/09/2018 à 07:15

Un virage à 180 degrés pour Yaël Braun-Pivet en l'espace de quelques heures, jeudi 6 septembre. Candidate le matin à la présidence de l'Assemblée nationale, la Marcheuse (présidente de la Commission des lois) dézinguait l'air de rien sur RTL le favori du chef de l'État pour le poste, l'actuel président du groupe REM Richard Ferrand.



Quelques heures plus tard, à peine à l'Assemblée, elle retirait sa candidature et se ralliait prudemment à Ferrand. En prenant le soin tout de même d'assurer qu'elle ne le faisait pas sous la contrainte.

Yaël Braun-Pivet assurait pourtant en "off", jeudi matin, avoir échangé avec le Président avant de présenter sa candidature - "quelques minutes" seulement, disait-elle, mais tout de même - et ne pas s'être sentie découragée.

Certes elle nous avait aussi confié, avant de quitter les studios de RTL, qu'elle se donnerait quelques heures pour voir "comment on réagissait" à son interview. Eh bien, il faut croire qu'elle a vu, et très vite...



Le président de la République aurait en réalité un "jugement sévère" sur Yaël Braun-Pivet, d'après l’un de ses interlocuteurs fréquent. Il lui reproche non seulement sa gestion de l'affaire Benalla - elle était co-rapporteure de la commission d'enquête à l'Assemblée - mais aussi son travail sur la révision constitutionnelle - et sa méconnaissance supposée du sujet.