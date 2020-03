Asia Bibi remercie Emmanuel Macron pour son "accueil" et sa "chaleur"

et AFP

28/02/2020

La chrétienne pakistanaise Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème en 2010 et acquittée huit ans plus tard, a été reçue vendredi 28 février par Emmanuel Macron qu'elle a remercié pour son "accueil" et sa "chaleur".

"J'ai été tellement émue, tellement heureuse de rencontrer monsieur le président", a affirmé Asia Bibi qui a dit sa "joie" à l'issue de l'entretien. "Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je recevrais autant d'affection, un tel accueil, une telle chaleur", a affirmé en ourdou Asia Bibi, assurant : "J'avais l'impression d'être à la maison".

Actuellement à Paris pour y présenter cette semaine son livre de témoignage Enfin libre !, Asia Bibi a déclaré lundi 24 février sur RTL que vivre en France était son "désir". La présidence avait alors affirmé que "la France est prête à accueillir Mme Asia Bibi et sa famille en France si tel est leur souhait".

Interrogée pour savoir si elle avait déjà déposé sa demande d'asile, elle a répondu : "On m'a laissé cette possibilité, mais je pense que j'ai besoin de prendre un petit peu de temps parce que je suis souffrante". Asia Bibi a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Paris mardi 25 février par Anne Hidalgo.

Elle avait été condamnée à mort pour "blasphème" en 2010 à la suite d'une dispute avec des villageoises musulmanes au sujet d'un verre d'eau. Le blasphème est un sujet incendiaire au Pakistan, où de simples accusations suffisent parfois à entraîner des lynchages meurtriers.