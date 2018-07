publié le 30/08/2016 à 06:40

Après l’ex-président des Républicains Nicolas Sarkozy, RTL accueille un nouveau candidat à l’élection présidentielle ce mardi 30 août : Arnaud Montebourg. L'ancien ministre du Redressement productif avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2017 le 21 août, sans préciser s’il comptait passer par la case primaire. Cet ancien avocat et spécialiste de la Constitution répondra peut-être à Nicolas Sarkozy sur la question identitaire, lui qui avait qualifié la polémique sur le burkini de "subalterne".



Le candidat de l’aile gauche PS reviendra sur les nombreux projet économiques et sociaux qu’il a dévoilé dans son programme telle que “l'annulation progressive des hausses d'impôts des cinq dernières années” ou le "dépassement des traités européens et de refondation de l'Union" pour se soustraire au fameux plafond de 3% de déficit public autorisé. Dans l'hypothèse où Arnaud Montebourg et François Hollande s'affronteraient au second tour de la primaire à gauche, l'ancien ministre l'emporterait à 57% contre 43% selon un sondage confidentiel du PS dévoilé par Le Point.

Arnaud Montebourg répondra aux questions d’Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.