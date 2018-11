Anne Hidalgo retire à Aung San Suu Kyi sa citoyenneté d'honneur

publié le 30/11/2018 à 17:46

Un geste "sans précédent". Anne Hidalgo a décidé vendredi 30 novembre de retirer à Aung San Suu Kyi la citoyenneté de la ville de Paris. "Compte tenu des multiples violations des droits humains observées en Birmanie et des violences et persécutions commises par les forces de sécurité birmanes à l'encontre de la minorité Rohingya, que l'ONU a qualifiées de génocide, la Maire de Paris va proposer le retrait de la Citoyenneté d'Honneur décernée en 2004 à Aung San Suu Kyi", a expliqué un porte-parole de la mairie.



La mairie reproche à la lauréate du Prix Nobel de la Paix 1991 son "intolérable et incompréhensible silence" sur la situation des Rohingyas, une minorité musulmane birmane. Mondialement reconnue depuis son combat pour la démocratie, Aung San Suu Kyi avait subi une assignation à résidence durant deux décennies par la dictature militaire birmane. Mais "The Lady" déçoit depuis son élection à un poste de députée, en 2012.

La Ville de Paris n'est pas la seule à condamner l'attitude de la femme politique de 73 ans. Mi-novembre, Amnesty International l'a déchue du prix d'ambassadrice de conscience, qui lui avait été attribué en 2009. Depuis 2017, les exactions commises par les militaires birmans et les milices bouddhistes ont provoqué l'exil vers le Bangladesh de plus de 700.000 Rohingyas.