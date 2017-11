VIDÉO - Aung San Suu Kyi rend visite aux Rohingyas pour la première fois

et AFP

Visite très attendue en Birmanie. Le 2 novembre, la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, s'est rendue pour la première fois dans l'ouest du pays depuis son investiture, en avril 2016. Depuis le mois d'août, la présidente birmane essuyait les critiques de la communauté internationale pour son manque d'empathie envers la minorité des Rohingyas.

Selon l'ONU, cette communauté musulmane subit une "épuration ethnique" de la part de l'armée birmane. Environ 600.000 personnes ont été contraintes de fuir vers le Bangladesh depuis deux mois.

Les autorités birmanes ont jusqu'ici rejeté toutes ces accusations, assurant ne vouloir réprimer que les acteurs de la rébellion musulmane, l'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan (ARSA). Les Rohingyas sont aujourd'hui l'une des plus grandes communautés apatrides au monde. La nationalité birmane leur a été enlevée en 1982, lors d'une junte militaire.

Victimes de discriminations, ils n'ont pas de papiers d'identité, ne peuvent pas voyager ou se marier sans autorisation. Et ils n'ont accès ni au marché du travail ni aux services publics comme les écoles et hôpitaux.

