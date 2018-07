publié le 30/09/2016 à 19:00

Entre Anne Hidalgo et François Hollande, le courant ne passe plus. La maire de Paris estime que le président de la République ne sera pas réélu en mai 2017. "Elle ne le clamera pas bien sûr, mais elle en est certaine. L'un de ses très proches souhaite même une victoire d'Alain Juppé. Une réélection du président sortant serait, je le cite, une catastrophe !", avance Benjamin Sportouch.



"Anne Hidalgo ne demande plus à rencontrer François Hollande, m'a expliqué l'un de ses amis. Tout simplement parce qu'elle estime que les rendez-vous précédents n'ont servi à rien. Et puis surtout ils ne sont définitivement pas sur la même ligne", poursuit l’éditorialiste, qui cite une comparaison beaucoup entendue à la mairie de Paris ces derniers temps : "François Hollande agit comme un autoentrepreneur à la tête d'une multinationale".

Quel sera le choix de la maire de Paris pour l’élection présidentielle ? "La défiance d'Anne Hidalgo est telle que, selon nos informations, elle a même pensé donner son parrainage d'élue à Nicolas Hulot si l'écologiste avait décidé de se lancer dans la campagne présidentielle", précise Benjamin Sportouch.