publié le 30/09/2016 à 18:32

La course à l'investiture pour l'élection présidentielle de 2017 est lancée. La guerre est ouverte et tous les coups semblent permis. Ce n'est pas Bruno Le Maire qui dira le contraire. Il l'a d'ailleurs montré jeudi 29 septembre, pendant la diffusion sur France 2 du numéro d'Envoyé Spécial consacré à l'affaire Bygmalion.



L'affaire avait déjà provoqué des remous il y a quelques semaines. Le Canard Enchaîné avait révélé qu'à cause de cet épisode, l'entourage de Nicolas Sarkozy aurait menacé dès cet été de ne pas participer à la première émission du nouveau rendez-vous de la chaîne du service public L'Émission politique. Pendant la diffusion de l'émission de la discorde, Bruno Le Maire n'a donc pas pu résister à l'envie de jeter un peu d'huile sur le feu.

Sur Twitter, le député de l'Eure s'est fendu d'un tweet dans lequel il vante ses comptes de campagne, "régulièrement mis à jour. En toute transparence", avec le hashtag correspondant à l'émission. La campagne pour la primaire est bel est bien lancée.